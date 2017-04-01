"Onların bu tribünde yeri yok"

Galatasaray, Baskonia ile oynanan THY Euroleague maçında taraftarların Başantrenör Ergin Ataman’a yönelik yaptığı hareketler ve çıkardığı olaylarla ilgili olarak, “Kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Odeabank'ın THY Euroleague'in 29. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Baskonia oynadığı karşılaşmada, bir grup sarı-kırmızılı taraftarların Başantrenör Ergin Ataman'ın aleyhinde yaptığı tezahüratlar ve yaşanan olaylar hakkında kulüp açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün Abdi İpekçi Arena'da oynanan Galatasaray-Baskonia Vitoria Euroleague karşılaşması öncesinde ve maç sırasında yaşananları, kendine Galatasaraylı diyen hiç kimsenin kabul edebilmesi asla ve asla mümkün değildir.



Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.



Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.



Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."