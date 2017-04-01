Haftanın MVP'si Wanamaker
Darüşşafaka Doğuş'un basketbolcusu Brad Wanamaker, THY Avrupa Ligi'nde 29. haftanın en değerli oyuncusu oldu.
THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş basketbolcusu Brad Wanamaker, 29. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Doğuş'un deplasmanda Brose Bamberg'i 99-97 yendiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Brad Wanamaker, sezonun 29. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla tamamlayan ABD'li oyuncu, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 8'de 4 ve serbest atışlarda ise 12'de 8 isabetle oynadı.
Haftanın MVP'si olan Wanamaker'ın takım arkadaşı Will Clyburn ise 33 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, aynı maçta 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman, Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt ve Olympiakos'tan Georgios Printezis ise 25'er verimlilik puanı ile üçüncü sırada yer aldı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:47
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Toplam 10
Yorum
Ugur Futboldan soğuyor dum az daha. ??????
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Toplam 9
Yorum
yönetim mantık yahu sneijder carole satılmalı ,hakan chedjou sabri de jong josue yollanmalı! koray ve sinan kiralanmalı yıldız deil hırslı aç futbolcu alınmalı
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Toplam 3
Yorum
gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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