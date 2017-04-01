Haftanın MVP'si Wanamaker

THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş basketbolcusu Brad Wanamaker, 29. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Darüşşafaka Doğuş'un deplasmanda Brose Bamberg'i 99-97 yendiği maçta 34 verimlilik puanıyla oynayan Brad Wanamaker, sezonun 29. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla tamamlayan ABD'li oyuncu, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 8'de 4 ve serbest atışlarda ise 12'de 8 isabetle oynadı.

Haftanın MVP'si olan Wanamaker'ın takım arkadaşı Will Clyburn ise 33 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li basketbolcu, aynı maçta 26 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

Darüşşafaka Doğuş'tan Adrien Moerman, Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt ve Olympiakos'tan Georgios Printezis ise 25'er verimlilik puanı ile üçüncü sırada yer aldı.