Abdi İpekçi karıştı!
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Baskonia ile oynadıkları karşılaşmada bir grup sarı-kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitti. Ataman, maç başladıktan 5 dakika sonra salona dönerek, takımının başına geçti.
Geçmiş haftalarda Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın tepkisini çeken Ataman, aynı durumu Baskonia ile oynanan karşılaşmada da yaşadı.
Maç öncesi Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulunan bu grup, ayrıca küfürlü ifadeler de kullandı. Mücadele başlamadan saha kenarındaki yerini alan Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar sürdü. Seremoninin ardından yedek bölümdeki yerine oturan Ataman, taraftarların ağır sözleri karşısında elindeki pet şişeyi sert bir şekilde yere atarak, soyunma odasının yolunu tuttu.
Galatasaray Odeabanklı oyuncular bu krizle maça başlarken, takımı saha kenarında yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönlendirmeye çalıştı.
ultrAslan taraftar grubunun Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlarına diğer Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.
Ataman, karşılaşmada 5 dakika 3 saniye geçildikten sonra alınan mola sırasında sahaya gelerek, takımının başına geçti. Bu sırada aynı grup Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yaparken, diğer taraftarlar alkışlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:02
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
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