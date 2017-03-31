Darüşşafaka Almanya'da kazandı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olan Darüşşafaka Doğuş, normal süresi 84-84 biten maçı uzatma periyodunda 99-97 kazandı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 önde tamamlayan Brose Bamberg, ikinci çeyrekte farkı çift hanelere taşıyarak devre arasına 40-29 üstün gitti.

İkinci yarıda daha etkili performans sergileyen Darüşşafaka Doğuş, ilk devrede 29 sayıda kalmasına rağmen üçüncü periyotta rakip potaya 26 sayı göndermeyi başardı. Brose Bamberg, konuk takımın skorer performansına karşın üçüncü periyodu 58-55'lik skorla önde bitiren taraf oldu.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son çeyreği, 84-84 eşitlikle tamamlandı ve uzatma periyoduna geçildi. Uzatma periyodunda rakibine üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, mücadeleden 99-97 galip ayrıldı.

Konuk ekipte Wanamaker, 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansıyla galibiyette önemli oynadı. Brose Bamberg'de Causeur'ün 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezonun 15. galibiyetini alan Darüşşafaka Doğuş, son hafta Sırp ekibi Kızılyıldız MTS'yi yenmesi halinde adını play-off'lara yazdıracak. Play-off iddiası bulunmayan Brose Bamberg ise 19. yenilgisini yaşadı.

Salon: Brose

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya), Sergio Silva (Portekiz)

Brose Bamberg: Zisis 11, Causeur 15, Miller 11, Melli 12, Veremeenko 4, Staiger 2, Theis 13, Lo 13, McNeal 8, Radosevic 4, Heckmann 4

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 30, Bertans, Clyburn 26, Moerman 19, Zizic 2, Wilbekin 9, Birkan Batuk, Furkan Aldemir, Anderson 3, Harangody 10

1. Periyot: 22-14

Devre: 40-29

3. Periyot: 58-55

Normal Süre: 84-84

5 faulle çıkanlar: 42.37 McNeal, 44.53 Causeur (Brose Bamberg)