Anadolu Efes'ten muhteşem zafer
Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.
THY Avrupa Ligi'nin 29'uncu hafta maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonucun ardından ligdeki 17'nci galibiyetini alırken, Olympiakos 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.
ANADOLU EFES'İN ÖZEL MİSAFİRLERİ
Türk basketbolunda ilklerin öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü, Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbolcularına unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes, Adana Vakıfbank Ortaokulu'yla karşı karşıya geldikleri maçta aldıkları farklı mağlubiyet sonrasında fazlasıyla üzülen ve kamuoyunun dikkatini çeken kız basketbolcuları, Olympiacos karşılaşmasında ağırladı. Genç basketbolcular, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başarılı oyuncuları kaptan Doğuş Balbay ve Cedi Osman'la tanışırken maç öncesinde Anadolu Efes oyuncuları için bir çıkış koridoru da oluşturdular.
ANADOLU EFES'İN ÖZEL MİSAFİRLERİ
Türk basketbolunda ilklerin öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü, Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbolcularına unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes, Adana Vakıfbank Ortaokulu'yla karşı karşıya geldikleri maçta aldıkları farklı mağlubiyet sonrasında fazlasıyla üzülen ve kamuoyunun dikkatini çeken kız basketbolcuları, Olympiacos karşılaşmasında ağırladı. Genç basketbolcular, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başarılı oyuncuları kaptan Doğuş Balbay ve Cedi Osman'la tanışırken maç öncesinde Anadolu Efes oyuncuları için bir çıkış koridoru da oluşturdular.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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