 Anadolu Efes'ten muhteşem zafer – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    'ten muhteşem zafer

    Anadolu Efes'ten muhteşem zafer

    Euroleague'de , sahasında Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.

    THY Avrupa Ligi'nin 29'uncu hafta maçında , Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-69 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonucun ardından ligdeki 17'nci galibiyetini alırken, Olympiakos 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

    ANADOLU EFES'İN ÖZEL MİSAFİRLERİ

    Türk basketbolunda ilklerin öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü, Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbolcularına unutulmaz bir gün yaşattı. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde basketbol sevgisinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Anadolu Efes, Adana Vakıfbank Ortaokulu'yla karşı karşıya geldikleri maçta aldıkları farklı mağlubiyet sonrasında fazlasıyla üzülen ve kamuoyunun dikkatini çeken kız basketbolcuları, Olympiacos karşılaşmasında ağırladı. Genç basketbolcular, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes'in başarılı oyuncuları kaptan Doğuş Balbay ve Cedi Osman'la tanışırken maç öncesinde Anadolu Efes oyuncuları için bir çıkış koridoru da oluşturdular.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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