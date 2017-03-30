Anadolu Efes'ten muhteşem zafer
Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.
Anadolu Efes, Olympiakos'u 77-69 yenerek Euroleague'deki 17. galibiyetini aldı
Detaylar birazdan...
Detaylar birazdan...
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
FUTBOL USA AZ BU MIKTAR, BIR MILYAR EU. YAPIN RONALDO, MESSI, NEYMAR GIBI FUTBULCULARIDA ALIRSIN OHH YANGEL YAT ONDAN SONRA.
- ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu O' da Cenk Gönen'in akibetine ugrar ! Beşiktaş, Anadolu takımlarına oyuncu kiralamalı, satmalı. Hiç olmazsa degeri bilinir, faydalanılır !
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
1907 transfer paraları çıkıyor.......................................)
Anadolu Efes'ten muhteşem zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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