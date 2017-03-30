 Anadolu Efes'ten muhteşem zafer – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    'ten muhteşem zafer

    Anadolu Efes'ten muhteşem zafer

    Euroleague'de , sahasında Olympiakos'u 77-69 mağlup etti.

    , Olympiakos'u 77-69 yenerek Euroleague'deki 17. galibiyetini aldı

    Detaylar birazdan...
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:51
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