 THY Euroleague’de 29. hafta – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 29. hafta

    THY Euroleague’de 29. hafta

    THY Euroleague’in 29. hafta açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Abdi İpekçi’de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

    THY Euroleague'de 29. hafta heyacanı yarın ve 31 Mart Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşırken, Darüşşafaka Doğuş ise Alman ekibi Brose Baskets Bamberg'e konuk olacak. Galatasaray Odebank evinde İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecekken, Fenerbahçe ise İspanyol ekibi lider Real Madrid ile deplasmanda oynayacak.
    THY Euroleague'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    30 Mart Perşembe
    20:00 Anadolu Efes - Olympiakos
    21:45 Brose Baskets Bamberg - Darüşşafaka Doğuş
    22:00 FC Barcelona Lassa - Maccabi FOX Tel Aviv

    31 Mart Cuma
    20:00 Kızılyıldız - UNICS Kazan
    20:00 Galatasaray Odeabank - Baskonia
    20:00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano
    21:45 Panathinaikos Superfoods - CSKA Moskova
    22:00 Real Madrid - Fenerbahçe
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:53
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