Anadolu Efes, Olympiakos’u ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 29. haftasında oynayacağı Yunan ekibi ile Olympiakos ile 33. kez karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 28 haftada 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar 6. sırada yer alırken, Olympiakos ise 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Euroleague'in ilk yarısında Atina'da oynanan karşılaşmada Olympiakos, taraftarı önünde 90-66 kazanmıştı.



Euroleague'de 29. randevu

Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Kupaları'nda bugüne kadar 32 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar, 14 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de rakibine mağlup oldu. İki takım arasında THY Euroleague'de oynanan 28 karşılaşmada Efes 13 galibiyet alırken, Olympiakos ise 15 kez sahadan galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta ise Efes 1, Yunan ekibi 3 galibiyet çıkardı.



Avrupa'da 585. maç

Avrupa arenasındaki 585. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda oynadığı 584 karşılaşmada 330 galibiyet ve 254 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 337. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada ise oynadığı 336 karşılaşmada 173 galibiyet elde ederken, 163 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.