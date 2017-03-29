Anadolu Efes, Olympiakos’u ağırlıyor
Anadolu Efes, THY Euroleague’in 29. haftasında oynayacağı Yunan ekibi ile Olympiakos ile 33. kez karşı karşıya gelecek.
Euroleague'de 29. randevu
Anadolu Efes ile Olympiakos, Avrupa Kupaları'nda bugüne kadar 32 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar, 14 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de rakibine mağlup oldu. İki takım arasında THY Euroleague'de oynanan 28 karşılaşmada Efes 13 galibiyet alırken, Olympiakos ise 15 kez sahadan galip ayrıldı. FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta ise Efes 1, Yunan ekibi 3 galibiyet çıkardı.
Avrupa'da 585. maç
Avrupa arenasındaki 585. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda oynadığı 584 karşılaşmada 330 galibiyet ve 254 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague'de ise 337. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada ise oynadığı 336 karşılaşmada 173 galibiyet elde ederken, 163 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:38
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 10
Yorum
md tolga ya yapılan eleştiri aslında onunla 3 senelik anlaşma yapan yönetime ve onu seyircinin önüne atan hocayadır.KURALkötü olan eleştirilir.
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 21
Yorum
audemars Bu futbolcunun ismi ve oynadığı futbol beni heyecanlandırmıyor buna benzeyen bir sürü futbolcu var takımda.
- Kafa karıştıran açıklama
Toplam 4
Yorum
erdalex etrafımda bu kadar insan kombine almayacam bu resme bakararak derken aykutu getirmek başta taraftara en büyük haksızlıktır.
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