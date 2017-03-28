Final-Four’a akın!

Bu sezon İstanbul'da yapılacak THY Avrupa Ligi Final Four'un satışa sunulan biletlerinin yüzde 59'unu F.Bahçeli taraftarlar aldı. Sarı-lacivertlileri yüzde 5 ile Real Madrid, yüzde 4 ile CSKA, yüzde 3 ile Efes taraftarı izledi. Yüzde 19'luk bileti tarafsızlar, yüzde 10'unu ise diğer takım taraftarları aldı.