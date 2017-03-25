Anadolu Efes play-off'u garantiledi
Ligde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantiledi.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Türk temsilcisi Anadolu Efes, adını play-off'a yazdırdı.
Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 80-77 yenen lacivert-beyazlılar, son 8 maçta 7. galibiyetini alarak haftayı averajla 6. sırada bitirdi.
Ligdeki 27. hafta maçlarının ardından play-off'u garantileyen Fenerbahçe ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, normal sezonda son 2 maça girilirken averajla 4. sırada yer aldı.
Ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 73-67'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 14. galibiyetini elde ederek haftayı 9. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlılar, play-off'a kalan son takım olabilmek için Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile mücadele edecek.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 18. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 13. sırada kaldı.
Organizasyonda şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ve Baskonia, play-off oynamayı garantileyen takımlar oldu.
THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta karşılaşmaları 30-31 Mart tarihlerinde oynanacak.
Sonuçlar
Anadolu Efes - Fenerbahçe: 80-77
Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 77-93
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 76-84
Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-72
UNICS Kazan (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 74-85
Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank: 73-67
Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 73-79
Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-54
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|21
|7
|2427
|2217
|210
|2
|CSKA Moskova
|21
|7
|2445
|2196
|249
|3
|Olympiakos
|19
|9
|2175
|2054
|121
|4
|Fenerbahçe
|17
|11
|2142
|2114
|28
|5
|Panathinaikos Superfoods
|17
|11
|2109
|2053
|56
|6
|Anadolu Efes
|16
|12
|2315
|2301
|14
|7
|Baskonia
|16
|12
|2263
|2212
|51
|8
|Kızılyıldız MTS
|15
|13
|2058
|2053
|5
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|14
|14
|2196
|2207
|-11
|10
|Zalgiris
|13
|15
|2182
|2224
|-42
|11
|Barcelona Lassa
|11
|17
|2000
|2103
|-103
|12
|Brose Bamberg
|10
|18
|2206
|2236
|-30
|13
|Galatasaray Odeabank
|10
|18
|2181
|2293
|-112
|14
|Maccabi FOX
|10
|18
|2201
|2336
|-135
|15
|UNICS Kazan
|7
|21
|2132
|2257
|-125
|16
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|21
|2255
|2432
|-176
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:48
- Fener’de yaşlılar el üstünde
Toplam 1
Yorum
mehmet Bu aslan parçalarına hiç bir zaman eşit şans verilmiyor ama ben haksızlık yapılan bu kalbi temiz gençlerin ahının tuttuğuna 100% inanıyorum
- Obradovic'in öğrencileri düşüşte
Toplam 3
Yorum
şahinim diyor ki Takım düşüşte hoca ne yapsın...öncelik avrupalılar gibi profesyonelşilmeli-kafaca
- Milli 'Cenk'aver
Toplam 15
Yorum
ELEŞTİRİ 2 Volkan, İsmail, Ömer oynamamalı. Oynayabilecek daha iyi oyuncular var. Saçma tercihler ve dizilişle 2-0 kazandık.
Anadolu Efes play-off'u garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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