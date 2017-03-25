 Anadolu Efes play-off'u garantiledi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Anadolu Efes play-off'u garantiledi

    Anadolu Efes play-off'u garantiledi

    Ligde 28. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes, play-off'a kalmayı garantiledi.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Türk temsilcisi Anadolu Efes, adını play-off'a yazdırdı.

    Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 80-77 yenen lacivert-beyazlılar, son 8 maçta 7. galibiyetini alarak haftayı averajla 6. sırada bitirdi.

    Ligdeki 27. hafta maçlarının ardından play-off'u garantileyen Fenerbahçe ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, normal sezonda son 2 maça girilirken averajla 4. sırada yer aldı.

    Ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 73-67'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 14. galibiyetini elde ederek haftayı 9. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlılar, play-off'a kalan son takım olabilmek için Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile mücadele edecek.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 18. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 13. sırada kaldı.

    Organizasyonda şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ve Baskonia, play-off oynamayı garantileyen takımlar oldu.

    THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta karşılaşmaları 30-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

    Sonuçlar

    Anadolu Efes - Fenerbahçe: 80-77

    Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 77-93

    EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 76-84

    Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-72

    UNICS Kazan (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 74-85

    Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank: 73-67

    Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 73-79

    Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-54

    Puan durumu

    Takım G M AS YS Av
    1 Real Madrid 21 7 2427 2217 210
    2 CSKA Moskova 21 7 2445 2196 249
    3 Olympiakos 19 9 2175 2054 121
    4 Fenerbahçe 17 11 2142 2114 28
    5 Panathinaikos Superfoods 17 11 2109 2053 56
    6 Anadolu Efes 16 12 2315 2301 14
    7 Baskonia 16 12 2263 2212 51
    8 Kızılyıldız MTS 15 13 2058 2053 5
    9 Darüşşafaka Doğuş 14 14 2196 2207 -11
    10 Zalgiris 13 15 2182 2224 -42
    11 Barcelona Lassa 11 17 2000 2103 -103
    12 Brose Bamberg 10 18 2206 2236 -30
    13 Galatasaray Odeabank 10 18 2181 2293 -112
    14 Maccabi FOX 10 18 2201 2336 -135
    15 UNICS Kazan 7 21 2132 2257 -125
    16 EA7 Emporio Armani Milan 7 21 2255 2432 -176
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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