Haftanın MVP'si Llull

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in Barcelona Lassa'yı 85-69 yendiği maçta 32 verimlilik puanıyla oynayan Llull, sezonun 27. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

El Clasico'yu 21 sayı ve 6 asistle tamamlayan İspanyol oyun kurucu, kasım ayında ve 7. haftada da MVP seçilmişti.

30 verimlilik puanına ulaşan Anadolu Efes'in Uruguaylı basketbolcusu Jayson Granger, üst üste 2. kez haftanın MVP'si sıralamasında ikinciliği elde etti.

Granger, deplasmanda 76-68 kazandıkları Zalgiris karşılaşmasında 25 sayı, 8 asist üretti.