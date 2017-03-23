Haftanın MVP'si Llull
THY Avrupa Ligi'nde 27. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Real Madridli basketbolcu Sergio Llull oldu.
El Clasico'yu 21 sayı ve 6 asistle tamamlayan İspanyol oyun kurucu, kasım ayında ve 7. haftada da MVP seçilmişti.
30 verimlilik puanına ulaşan Anadolu Efes'in Uruguaylı basketbolcusu Jayson Granger, üst üste 2. kez haftanın MVP'si sıralamasında ikinciliği elde etti.
Granger, deplasmanda 76-68 kazandıkları Zalgiris karşılaşmasında 25 sayı, 8 asist üretti.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:35
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
Hattori Fazla söze gerek yok nasıl chelsea , city zengin iş adamlarına satılıyorsa GS da satılmalı ve parayı bastırıp en iyi futbolcular alınmalı.
- Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'e tepki
Toplam 11
Yorum
xxx Bir gs lı olarak seni gördükçe Aziz Başkana ısınıyorum.Ne oldu ilk defa 10 kişimi kaldın..Ne oldu penaltı olmadımı?Sanada tff yede yazıklr o
- Gemi batıyor!
Toplam 27
Yorum
mercan ya neresi ürkütücü gs fb ts borçları yaklaşık 178 milyon € ediyor zaten toplam 205 milyon €
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