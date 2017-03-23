 F.Bahçe'yi yenen Anadolu Efes play-off'a kaldı – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'yi yenen Anadolu Efes play-off'a kaldı

    F.Bahçe'yi yenen Anadolu Efes play-off'a kaldı

    Turkish Airlines Euroleague'deki Anadolu Efes - Fenerbahçe derbisini 80-77 mağlup eden lacivert beyazlılar 16. galibiyetini aldı.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen maçta Anadolu Efes maçta Fenerbahçe'ye hiç öne geçme şansı tanımazken, bir ara farkı 17'ye kadar çıkardı. Maç boyunca pes etmeyen Fenerbahçe geri gelmek için birçok fırsat yakalasa da Obradovic'in ekibi bu fırsatları geri çevirdi. Maçın bitimine 13 saniye kala 3 sayı gerideyken son hücumu kullanan sarı-lacivertlilerde Bobby Dixon 3 sayılık atışı değerlendiremeyince maçı uzatmalara taşıyamadı ve sarı-lacivertliler sahadan 80-77 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ardından Anadolu Efes de son 8'e adını yazdırdı.

    Detaylar birazdan...

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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