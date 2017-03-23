Daçka, Moskova'ya yenildi!
THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, CSKA Moskova 20. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti.
Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya)
CSKA Moskova: Teodosic 20, De Colo 17, Antonov, Kurbanov 2, Hines 17, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Freeland, Vorontsevich 8
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 10, Wilbekin 26, Clyburn 13, Harangody 4, Zizic, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Bertans, Furkan Aldemir 10
1. Periyot: 24-19
Devre: 47-35
3. Periyot: 68-62
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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