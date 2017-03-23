 Daçka, Moskova'ya yenildi! – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Daçka, Moskova'ya yenildi!

    Daçka, Moskova'ya yenildi!

    27. hafta karşılaşmasında Basketbol Takımı, deplasmanda Rus ekibi 'ya 95-85 yenildi.

    ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, 20. galibiyetini aldı.

    Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti.

    Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.


    Salon: Megasport Arena

    Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya)

    CSKA Moskova: Teodosic 20, De Colo 17, Antonov, Kurbanov 2, Hines 17, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Freeland, Vorontsevich 8

    Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 10, Wilbekin 26, Clyburn 13, Harangody 4, Zizic, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Bertans, Furkan Aldemir 10

    1. Periyot: 24-19

    Devre: 47-35

    3. Periyot: 68-62

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daçka, Moskova'ya yenildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.