 Cimbom rahat 'Kazan'dı! – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Cimbom rahat 'Kazan'dı!

    Cimbom rahat 'Kazan'dı!

    'nin 27. hafta karşılaşmasında , sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından 10. galibiyetini alırken, UNICS Kazan 20. kez yenildi.

    Karşılaşmaya iyi başlayan UNICS Kazan, Panin'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-8 önde geçti. Mola dönüşü Diebler ile üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden, Pleiss ve Tyus ile de pota altından isabetler kaydeden Galatasaray Odeabank, çeyreğin bitimine 54 saniye kala 21-20 öne geçti. Ancak Rus temsilcisi Langford ile yeniden üstünlüğü eline alarak periyodu 23-21 üstün tamamladı.

    Maçın ikinci çeyreğine hücumda ve savunmada etkili başlayan ev sahibi ekip, Schilb, Tyus ve Fitipaldo'nun basketleriyle 15. dakikayı 33-27 önde geçti. Tyus ve Schilb ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Ege Arar'ın da savunmada gösterdiği etkili performansla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-27. Etkili oyununu kalan bölümde de sürdüren Galatasaray Odeabank, 17-2'lik seri yakalayarak devreyi 45-29 galip durumda kapattı.

    İki takımında etkili savunma yaparak başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı üçüncü çeyrekte Galatasaray Odeabank, Pleiss'in kaydettiği basketle 25. dakikada 52-33 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde Colom ve Varanov ile farkı eritmeye çalışan UNICS Kazan karşısında sarı-kırmızılılar rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek son çeyreğe 57-41 önde girdi.

    Final periyoduna iyi başlayan ev sahibi ekip, Sinan Güler ve Diebler'ın sayılarıyla 35. dakikayı 65-47 üstün geçti. UNICS Kazan kalan bölümde Langford ile etkili olsa da Galatasaray Odeabank salondan 75-67 galip ayrıldı.


    Salon: Abdi İpekçi

    Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Nick van Den Broeck (Belçika)

    Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 5, Göksenin Köksal, Micov 3, Daye 12, Pleiss 8, Diebler 17, Schilb 9, Fitipaldo 7, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 2

    UNICS Kazan: Colom 11, Langford 24, Panin 6, Parakhouski 6, Antipov 8, Ponkrashov 3, Andusic, Voronov 2, Williams 7

    1. Periyot: 21-23

    Devre: 45-29

    3. Periyot: 57-41

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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