 Avrupa’da Türk gecesi – Fotomaç – 23 Mart 2017
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    23 Mart 2017, Perşembe
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    Avrupa’da Türk gecesi

    Avrupa’da Türk gecesi

    ile F.Bahçe, 28. haftasında bugün kozlarını paylaşacak. Son maçlarda inişli çıkışlı bir grafike sergileyen sarı-lacivertliler mutlak zafer peşinde. Zorlu mücadele 20.30’da başlayacak.

    Avrupa'da bugün Türk derbisi oynanacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide, Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaşacak. Saat 20.30'da Abdi İpekçi'de yapılacak müsabaka beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı sonuçlara imza attı. Sarı-lacivertli takım, son 6 maçında üçer galibiyet ile yenilgi aldı. F.Bahçe, önceki akşam İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a sahasında 81-79 yenildi.

    ise son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. 15 galibiyet ve 12 mağlubiyeti olan lacivertbeyazlılar, geride kalan 7 haftada rakiplerini 6 kez yenip üst tura çıkma iddiasını güçlendirdi. Efes ile F.Bahçe arasındaki Kanarya, son maçında Maccabi FOX'a 81-79 mağlup olmuştu. ilk maçı, sarı-lacivertliler 88-80 kazandı.

    KÖTÜ HABER! DATOME 3 HAFTA YOK
    Maccabi Fox maçında sakatlanan Datome 3 hafta parkelerden uzak kalacak. Dün yapılan açıklamaya göre; MR sonucu sağ omuzunda eklem yaralanması belirlenen 29 yaşındaki İtalyan yıldızın tedavisine başlandığı ve en az 3 hafta oynamayacağı belirtildi.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:58
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