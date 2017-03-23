Avrupa’da Türk gecesi
Anadolu Efes ile F.Bahçe, THY Avrupa Ligi 28. haftasında bugün kozlarını paylaşacak. Son maçlarda inişli çıkışlı bir grafike sergileyen sarı-lacivertliler mutlak zafer peşinde. Zorlu mücadele 20.30’da başlayacak.
Avrupa'da bugün Türk derbisi oynanacak. Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide, Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaşacak. Saat 20.30'da Abdi İpekçi'de yapılacak müsabaka beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligde oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, son haftalarda inişli çıkışlı sonuçlara imza attı. Sarı-lacivertli takım, son 6 maçında üçer galibiyet ile yenilgi aldı. F.Bahçe, önceki akşam İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a sahasında 81-79 yenildi.
Anadolu Efes ise son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. 15 galibiyet ve 12 mağlubiyeti olan lacivertbeyazlılar, geride kalan 7 haftada rakiplerini 6 kez yenip üst tura çıkma iddiasını güçlendirdi. Efes ile F.Bahçe arasındaki Kanarya, son maçında Maccabi FOX'a 81-79 mağlup olmuştu. ilk maçı, sarı-lacivertliler 88-80 kazandı.
KÖTÜ HABER! DATOME 3 HAFTA YOK
Maccabi Fox maçında sakatlanan Datome 3 hafta parkelerden uzak kalacak. Dün yapılan açıklamaya göre; MR sonucu sağ omuzunda eklem yaralanması belirlenen 29 yaşındaki İtalyan yıldızın tedavisine başlandığı ve en az 3 hafta oynamayacağı belirtildi.
Anadolu Efes ise son haftalardaki formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. 15 galibiyet ve 12 mağlubiyeti olan lacivertbeyazlılar, geride kalan 7 haftada rakiplerini 6 kez yenip üst tura çıkma iddiasını güçlendirdi. Efes ile F.Bahçe arasındaki Kanarya, son maçında Maccabi FOX'a 81-79 mağlup olmuştu. ilk maçı, sarı-lacivertliler 88-80 kazandı.
KÖTÜ HABER! DATOME 3 HAFTA YOK
Maccabi Fox maçında sakatlanan Datome 3 hafta parkelerden uzak kalacak. Dün yapılan açıklamaya göre; MR sonucu sağ omuzunda eklem yaralanması belirlenen 29 yaşındaki İtalyan yıldızın tedavisine başlandığı ve en az 3 hafta oynamayacağı belirtildi.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
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Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
Avrupa’da Türk gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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