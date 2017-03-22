Daçka, Moskova'ya yenildi!

Darüşşafaka Doğuş ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, CSKA Moskova 20. galibiyetini aldı.



Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti.



Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.





Salon: Megasport Arena



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya)



CSKA Moskova: Teodosic 20, De Colo 17, Antonov, Kurbanov 2, Hines 17, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Freeland, Vorontsevich 8



Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 10, Wilbekin 26, Clyburn 13, Harangody 4, Zizic, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Bertans, Furkan Aldemir 10



1. Periyot: 24-19



Devre: 47-35



3. Periyot: 68-62