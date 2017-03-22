Daçka, Moskova'ya yenildi!
THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova'ya 95-85 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş ligde 14. mağlubiyetini yaşarken, CSKA Moskova 20. galibiyetini aldı.
Maçın en skorer ismi Darüşşafa Doğuş'tan 26 sayıyla Scottie Wilbekin olurken, CSKA Moskova adına Milos Teodosic 20 sayı üretti.
Darüşşafaka Doğuş'un yenilmesiyle, Fenerbahçe, Baskonia ve Panathinaikos Superfoods play-offa kalmayı garantiledi.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya)
CSKA Moskova: Teodosic 20, De Colo 17, Antonov, Kurbanov 2, Hines 17, Fridzon 7, Higgins 6, Kyryapa 8, Augustine 8, Jackson 2, Freeland, Vorontsevich 8
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 10, Wilbekin 26, Clyburn 13, Harangody 4, Zizic, Birkan Batuk 3, Moerman 9, Anderson 10, Bertans, Furkan Aldemir 10
1. Periyot: 24-19
Devre: 47-35
3. Periyot: 68-62
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:07
- Deniz geliyor
Toplam 14
Yorum
BLACK Gürayı bedavaya verdik kardeş takım tm almaya gelince takas birde mustafa stoper solbek hakkını vererek oynuyor çok büyük hata parayla alın.
- Tablo vahim!
Toplam 23
Yorum
t4532 birbirlerine karşı gözü dönmüş, termostatsız, paldır küldür idare ve düzenek.
- Lacazette'nin yeni takımı...
Toplam 5
Yorum
juan3 Sevinmeyin Beşiktaş maçına yetişiyor. Lacazette 36 maç 29 Gol attı. Atletico ya gitmesi kötü çünkü Atletico aldığı oyuncuyu seneye satıyor.
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