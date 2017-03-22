 Daçka, Moskova'ya direnemedi! – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Daçka, Moskova'ya direnemedi!

    Daçka, Moskova'ya direnemedi!

    , 'nin 27. haftasında deplasmanda 'ya 95-85 mağlup oldu.

    Bu sonuçla 14. mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı temsilcimiz play-off şansını azalttı. Play-off'ları daha önce garantileyen ise saha avantajını da eline geçirdi.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:55
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