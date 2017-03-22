Cimbom rahat 'Kazan'dı!
THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 10. galibiyetini alırken, UNICS Kazan 20. kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan UNICS Kazan, Panin'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 15-8 önde geçti. Mola dönüşü Diebler ile üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden, Pleiss ve Tyus ile de pota altından isabetler kaydeden Galatasaray Odeabank, çeyreğin bitimine 54 saniye kala 21-20 öne geçti. Ancak Rus temsilcisi Langford ile yeniden üstünlüğü eline alarak periyodu 23-21 üstün tamamladı.
Maçın ikinci çeyreğine hücumda ve savunmada etkili başlayan ev sahibi ekip, Schilb, Tyus ve Fitipaldo'nun basketleriyle 15. dakikayı 33-27 önde geçti. Tyus ve Schilb ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Ege Arar'ın da savunmada gösterdiği etkili performansla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-27. Etkili oyununu kalan bölümde de sürdüren Galatasaray Odeabank, 17-2'lik seri yakalayarak devreyi 45-29 galip durumda kapattı.
İki takımında etkili savunma yaparak başladığı ve sayı üretmekte zorlandığı üçüncü çeyrekte Galatasaray Odeabank, Pleiss'in kaydettiği basketle 25. dakikada 52-33 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde Colom ve Varanov ile farkı eritmeye çalışan UNICS Kazan karşısında sarı-kırmızılılar rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek son çeyreğe 57-41 önde girdi.
Final periyoduna iyi başlayan ev sahibi ekip, Sinan Güler ve Diebler'ın sayılarıyla 35. dakikayı 65-47 üstün geçti. UNICS Kazan kalan bölümde Langford ile etkili olsa da Galatasaray Odeabank salondan 75-67 galip ayrıldı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Nick van Den Broeck (Belçika)
Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 5, Göksenin Köksal, Micov 3, Daye 12, Pleiss 8, Diebler 17, Schilb 9, Fitipaldo 7, Tyus 10, Ege Arar 2, Can Korkmaz 2
UNICS Kazan: Colom 11, Langford 24, Panin 6, Parakhouski 6, Antipov 8, Ponkrashov 3, Andusic, Voronov 2, Williams 7
1. Periyot: 21-23
Devre: 45-29
3. Periyot: 57-41
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:18
- Deniz geliyor
Toplam 14
Yorum
BLACK Gürayı bedavaya verdik kardeş takım tm almaya gelince takas birde mustafa stoper solbek hakkını vererek oynuyor çok büyük hata parayla alın.
- Tablo vahim!
Toplam 23
Yorum
t4532 birbirlerine karşı gözü dönmüş, termostatsız, paldır küldür idare ve düzenek.
- Lacazette'nin yeni takımı...
Toplam 5
Yorum
juan3 Sevinmeyin Beşiktaş maçına yetişiyor. Lacazette 36 maç 29 Gol attı. Atletico ya gitmesi kötü çünkü Atletico aldığı oyuncuyu seneye satıyor.
Cimbom rahat 'Kazan'dı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.