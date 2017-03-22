 Avrupa Ligi’ne yeni sponsor – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Avrupa Ligi’ne yeni sponsor

    Avrupa Ligi’ne yeni sponsor

    , Final-Four'un resmi sağlık sponsoru oldu.

    Anlaşma; Basketbol Federasyonu Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Ligi CEO'su 'nun katıldığı imza töreni gerçekleştirildi. Mayıs ayında İstanbul'daki ve önümüzdeki sezon Belgrad'da düzenlenecek olan Final-Four'un sağlık hizmetleri Acıbadem Sağlık Grubu tarafından sağlanacak.

    BERTOMEU'DAN KÖTÜ HABER
    Avrupa Ligi Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu'dan kötü haber geldi. Bu sezon 'nde 4 takımla mücadele eden Türkiye'nin gelecek yıl 2 ekiple bu arenada sahne alacağını söyledi. Bertomeu, Her ülkedeki basketbolun büyümesi yönünde revizyon yapıyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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