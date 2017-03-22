 Aslan’ın rakibi Unics Kazan – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aslan’ın rakibi

    Aslan’ın rakibi Unics Kazan

    Geçtiğimiz hafta 'nde Yunan devi Olympiakos'u deplasmanda deviren , bugün 'ı ağırlayacak.

    Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak ve beİN Sports 3 ile TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan ilk maçtan 73-60 yenik ayrılmıştı.

    DAÇKA, CSKA DEPLASMANINDA
    'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafa Doğuş, CSKA Moskova deplasmanına çıkacak. Gruptan çıkma iddiası bulunan Daçka ile zirve yarışı yapan Rus ekibinin mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve beİN Sports 2'den yayınlanacak.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslan’ın rakibi Unics Kazan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.