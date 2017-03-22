Aslan’ın rakibi Unics Kazan
Geçtiğimiz hafta THY Avrupa Ligi'nde Yunan devi Olympiakos'u deplasmanda deviren Galatasaray Odeabank, bugün Unics Kazan'ı ağırlayacak.
DAÇKA, CSKA DEPLASMANINDA
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafa Doğuş, CSKA Moskova deplasmanına çıkacak. Gruptan çıkma iddiası bulunan Daçka ile zirve yarışı yapan Rus ekibinin mücadelesi saat 19.00'da başlayacak ve beİN Sports 2'den yayınlanacak.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
Aslan’ın rakibi Unics Kazan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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