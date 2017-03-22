 Anadolu Efes deplasmanda güldü – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    deplasmanda güldü

    Anadolu Efes deplasmanda güldü

    27. hafta karşılaşmasında , deplasmanda Litvanya temsilcisi 'i deplasmanda 76-68 yendi.

    Ligde 15. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, son 7 maçta 6. kez kazanmayı başardı.

    Öte yandan, karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlenirken, 'in davetlisi olarak Litvanya'ya giden Down Sendromu Derneği üyesi Şule İnan ve Robert Cem Osborn da etkinlikte yer aldı.


    Salon: Zalgirio Arena

    Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ioannis Fofis (Yunanistan), Anne Panther (Almanya)

    Zalgiris: Lekavicius 11, Westermann 8, Motum 5, Ulanovas 10, Kavaliauskas 6, Pangos 3, Seibutis 1, Jankunas 9, Javtokas 2, Milaknis 9, Lima 4

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Granger 25, Cedi Osman 4, Dunston 10, Brown 13, Thomas 2, Honeycutt 5, Heurtel, Paul 12, Kirk

    1. Periyot: 22-17

    Devre: 44-41

    3. Periyot: 50-57

    5 Faulle Çıkan: 39.35 Milaknis ()

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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