Anadolu Efes deplasmanda güldü
THY Avrupa Ligi 27. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 76-68 yendi.
Ligde 15. galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, son 7 maçta 6. kez kazanmayı başardı.
Öte yandan, karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlenirken, Anadolu Efes'in davetlisi olarak Litvanya'ya giden Down Sendromu Derneği üyesi Şule İnan ve Robert Cem Osborn da etkinlikte yer aldı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ioannis Fofis (Yunanistan), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris: Lekavicius 11, Westermann 8, Motum 5, Ulanovas 10, Kavaliauskas 6, Pangos 3, Seibutis 1, Jankunas 9, Javtokas 2, Milaknis 9, Lima 4
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Granger 25, Cedi Osman 4, Dunston 10, Brown 13, Thomas 2, Honeycutt 5, Heurtel, Paul 12, Kirk
1. Periyot: 22-17
Devre: 44-41
3. Periyot: 50-57
5 Faulle Çıkan: 39.35 Milaknis (Zalgiris)
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:05
- İstikrar abidesi Mas
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten çok kalite bir topçuymuş arjantinliler hep iyi çıkıyor
- Chedjou'dan ayrılık sinyali
Toplam 11
Yorum
kijhg yildiz derken? bence balta olarak duzeltmeniz lazim
- ''Adam gibi adam''
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı 5 yıl öncenin burağı değil, bize patlar güç futbolu azalmış biri değil, ceza sahasını karıştıracak, sırtı dönük oynayacak 2 yaşgeçmemiş lz
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