THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 27. hafta maçlarıyla sürecek.
Kazanması halinde play-off'u garantileyecek Fenerbahçe, haftanın ilk maçında yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te oynanacak maçta rakibiyle Ülker Sports Arena'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İsrail'de oynanan ilk karşılaşmada Maccabi FOX, 87-77 galip gelmişti.
Play-off için önem taşıyan maçta Anadolu Efes, yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, sahasındaki ilk müsabakada rakibine 84-71 mağlup olmuştu.
Darüşşafaka Doğuş, 22 Mart Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Megasport Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılar, evinde oynadığı ilk karşılaşmayı 91-83 kazanmıştı.
Ligde iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 22 Mart Çarşamba günü Rus ekibi UNICS Kazan ile sahasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında saat 21.00'de oynanacak müsabakaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 73-60'lık skorla mağlup ayrılmıştı.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe - Maccabi FOX (İsrail)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Anadolu Efes
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Baskonia (İspanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
22 Mart Çarşamba:
19.00 CSKA Moskova (Rusya) - Darüşşafaka Doğuş
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Galatasaray Odeabank - UNICS Kazan (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:57
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Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU... AZIZ BASKAN BUTUN BU ZARARLAR SENIN ESERIN. ZARARI OTE VE KLUBUN YAKASINDAN DUS.
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 32
Yorum
kaos 19 Ali bey beşiktaş'a olan kinini eto transferinde gösterdin. ama takımın gidişatı iyi olmayınca yine bir beşiktaşlıya rıza hocaya sarıldın .
- Hesap tutmadı
Toplam 25
Yorum
diyarbakır1903 Renklilere anlayın beyler! Her izlediklerinde sinirlerinden kendilerini yiyecek takımları var. Oyun keyfini bizden alıyorlar.Bırakın ötsünle
THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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