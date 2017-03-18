Zafer Daçka’nın

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 13. galibiyetini alırken, Barcelona Lassa 16. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona Lassa, üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen sonraki dakikalarda Darüşşafaka Doğuş, Anderson ile farkı eritse de konuk ekip çeyreği 13-11 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna Zizic ve Clyburn'ün sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 19-15'lik üstünlük yakaladı. Etkili oyununu devam ettiren Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde rakibine fazla sayı şansı tanımayan yeşil-siyahlılar, hücumda Harangody ile oldukça iyi bir performans sergileyerek devre arasına 43-22 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına Perperoglou ve Claver'ın isabetleriyle iyi başlayan İspanya temsilcisi, 25. dakikada farkı 14 sayıya indirdi: 46-32. Kalan bölümde Perperoglou ve Claver ikilisiyle skor üretmeye devam eden Barcelona Lassa karşısında ev sahibi ekip, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve final periyoduna 53-42 üstün girdi.

Final periyoduna karşılıklı basketlerle girilirken Darüşşafak Doğuş, Birkan Batuk'un pota altından ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 35. dakikada üstünlüğünü (59-47) devam ettirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Clyburn ve Zizic ile iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, 67-56 galip ayrıldı.





Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Petri Mantyla (Finlandiya), Robert Vyklicky (Çekya)



Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Wanamaker 7, Clyburn 15, Moerman 2, Zizic 10, Furkan Aldemir, Harangody 7, Birkan Batuk 8, Anderson 7



Barcelona Lassa: Rice 7, Oleson 3, Perperoglou 16, Claver 8, Tomic 8, Faverani 2, Vezenkov 2, Eriksson 3, Renfroe 3, Koponen 4



1. Periyot: 11-13



Devre: 43-22



3. Periyot: 53-42



5 faulle çıkan: 38.10 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)