 Zafer Daçka’nın – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Zafer Daçka’nın

    Zafer Daçka’nın

    THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta karşılaşmasında , evinde İspanya temsilcisi 'yı 67-56 yendi.

    Bu sonucun ardından 13. galibiyetini alırken, 16. kez mağlup oldu.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona Lassa, üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden basketler bularak 5. dakikayı 11-4 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen sonraki dakikalarda Darüşşafaka Doğuş, Anderson ile farkı eritse de konuk ekip çeyreği 13-11 üstün tamamladı.

    Maçın ikinci periyoduna Zizic ve Clyburn'ün sayılarıyla başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada 19-15'lik üstünlük yakaladı. Etkili oyununu devam ettiren Darüşşafaka Doğuş, Birkan Batuk ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde rakibine fazla sayı şansı tanımayan yeşil-siyahlılar, hücumda Harangody ile oldukça iyi bir performans sergileyerek devre arasına 43-22 önde gitti.

    Mücadelenin ikinci yarısına Perperoglou ve Claver'ın isabetleriyle iyi başlayan İspanya temsilcisi, 25. dakikada farkı 14 sayıya indirdi: 46-32. Kalan bölümde Perperoglou ve Claver ikilisiyle skor üretmeye devam eden Barcelona Lassa karşısında ev sahibi ekip, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve final periyoduna 53-42 üstün girdi.

    Final periyoduna karşılıklı basketlerle girilirken Darüşşafak Doğuş, Birkan Batuk'un pota altından ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 35. dakikada üstünlüğünü (59-47) devam ettirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Clyburn ve Zizic ile iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, 67-56 galip ayrıldı.


    Salon: Volkswagen Arena

    Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Petri Mantyla (Finlandiya), Robert Vyklicky (Çekya)

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 11, Wanamaker 7, Clyburn 15, Moerman 2, Zizic 10, Furkan Aldemir, Harangody 7, Birkan Batuk 8, Anderson 7

    Barcelona Lassa: Rice 7, Oleson 3, Perperoglou 16, Claver 8, Tomic 8, Faverani 2, Vezenkov 2, Eriksson 3, Renfroe 3, Koponen 4

    1. Periyot: 11-13

    Devre: 43-22

    3. Periyot: 53-42

    5 faulle çıkan: 38.10 Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş)

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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