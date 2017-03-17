 Daçka’nın rakibi Barça – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Daçka’nın rakibi Barça

    Daçka’nın rakibi Barça
    'ndeki temsilcilerimizden bugün 'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Daçka, İspanya'da oynanan ilk maçı 81-77 kaybetmişti.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:51
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