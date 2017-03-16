Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 17. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasında Anadolu Efes Dunston, Maccabi FOX ise Rudd ile etkili olurken bu bölüm 9-9'luk eşitlikle geçildi. Konuk ekipte Rudd'un sayılarına Anadolu Efes'in Kirk ve Thomas ile karşılık verdiği ilk çeyrek, 17-17 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci periyoduna iyi başlayan İsrail temsilcisi, Landesberg ve Iverson'un skorer oyunuyla 16. dakikayı 35-27 üstün geçti. Savunmada etkili bir oyun sergileyen ve 6-0'lık seri yakalan Anadolu Efes, 19. dakikada Cedi Osman ve Brown'un isabetleriyle 39-38 öne geçti. Konuk ekip, Alexander'ın son saniyede boyalı alandan kaydettiği basketle soyunma odasına 42-41 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan ve 11-3'lük seri yakalan lacivert-beyazlılar, 25. dakikayı 52-45 üstün geçti. Rakibinin hücumda yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, Granger ile 8-0'lık seri bularak 28. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 62-52. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 67-57 üstün girdi.

Son çeyreğe Heurtel'in üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada 75-63 üstünlüğünü devam ettirdi. Savunma sertliğini arttıran ve rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, salondan 92-87 galip ayrıldı.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Luigi Lamonica (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)



Anadolu Efes: Granger 22, Paul 2, Brown 12, Dunston 13, Cedi Osman 8, Heurtel 18, Thomas 6, Honeycutt 6, Doğuş Balbay 2, Kirk 3, Can Maxim Mutaf



Maccabi FOX: Ohayon 2, Seeley 7, Smiht 10, Rudd 23, Iverson 7, Simpson 5, Pnini, Mekel 9, Landesberg 20, Alexander 4, Segev, Levi



1. Periyot: 17-17



Devre: 41-42



3. Periyot: 67-57