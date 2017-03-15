THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
THY Euroleague'in 26. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:
16 Mart Perşembe
20.00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
22.15 Panathinaikos Superfoods - Real Madrid
22.45 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe
22.45 Olimpia Milano - Kızılyıldız
17 Mart Cuma
19.00 UNICS Kazan - Zalgiris Kaunas
20.00 Darüşşafaka Doğuş - FC Barcelona Lassa
22.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank
23.00 Baskonia - CSKA Moskova
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:12
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 8
Yorum
SİNCE1903 Ne 10 milyon euro su kardeşim. o paraya mandzukici alır rahatımıza bakarız.
- Şampiyon biziz
Toplam 4
Yorum
55 ASK sen kimsin kardeş pardon . yıl 2017 hala 2010-2011 şampiyonu biziz diosun. sen o sezon kendi göbekbağını kesebildin mi ? FB'yi içerde dışarda yenebildin mi? Bursanın olduğu sezon da bizdik o zaman :/ şampiyonluğu son maçta kaçırdığımız her sezonda bizdik ozaman ok. öyle oluyosa 6. yıldızımızı versinler.
- Tugay alacağından vazgeçti
Toplam 5
Yorum
hagi10 niye almıyosun kardeşim al paranı saçma sapan işler yapıyolar. sneijderin 2 maç başı parasına geliyo
THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.