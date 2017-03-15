 THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ederken, Galatasaray Odeabank ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile oynayacak.
    THY Euroleague'in 26. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:

    16 Mart Perşembe
    20.00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
    22.15 Panathinaikos Superfoods - Real Madrid
    22.45 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe
    22.45 Olimpia Milano - Kızılyıldız

    17 Mart Cuma
    19.00 UNICS Kazan - Zalgiris Kaunas
    20.00 Darüşşafaka Doğuş - FC Barcelona Lassa
    22.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank
    23.00 Baskonia - CSKA Moskova
    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:12
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