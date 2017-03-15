THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 17 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv ile karşılaşırken, Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg ile mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ederken, Galatasaray Odeabank ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile oynayacak.

THY Euroleague'in 26. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:



16 Mart Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv

22.15 Panathinaikos Superfoods - Real Madrid

22.45 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe

22.45 Olimpia Milano - Kızılyıldız



17 Mart Cuma

19.00 UNICS Kazan - Zalgiris Kaunas

20.00 Darüşşafaka Doğuş - FC Barcelona Lassa

22.00 Olympiakos - Galatasaray Odeabank

23.00 Baskonia - CSKA Moskova