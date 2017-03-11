 Daçka Olympiakos'a diş geçiremedi! – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Daçka 'a diş geçiremedi!

    Daçka Olympiakos'a diş geçiremedi!

    Basketbol 'nin 25. haftasında , deplasmanda Yunanistan'ın takımına 81-73 yenildi.

    Bu sonuçla 13. yenilgisini alarak 9. sırada kalırken, galibiyet sayısını 18 maça çıkararak ligde 3. sırada yer aldı.


    Salon: Barış ve Dostluk

    Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)

    Olympiakos: Spanoulis 8, Milutinov 8, Printezis 8, Papanikolaou 7, Mantzaris 3, Green 11, Birch 13, Papapetrou, Waters 7, Lojeski 12, Young 4

    Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 6, Wanamaker 23, Moerman 5, Anderson 12, Zizic 5, Furkan Aldemir, Clyburn 20, Oğuz Savaş 2, Harangody, Birkan Batuk, Okben Ulubay

    1. Periyot: 25-18

    Devre: 48-33

    3. Periyot: 69-58

    Beş faulle çıkanlar: Mantzaris 37.25 (Olympiakos), Moerman 38.31 (Darüşşafaka Doğuş)

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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