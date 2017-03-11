Daçka Olympiakos'a diş geçiremedi!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 81-73 yenildi.
Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş 13. yenilgisini alarak 9. sırada kalırken, Olympiakos galibiyet sayısını 18 maça çıkararak ligde 3. sırada yer aldı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)
Olympiakos: Spanoulis 8, Milutinov 8, Printezis 8, Papanikolaou 7, Mantzaris 3, Green 11, Birch 13, Papapetrou, Waters 7, Lojeski 12, Young 4
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 6, Wanamaker 23, Moerman 5, Anderson 12, Zizic 5, Furkan Aldemir, Clyburn 20, Oğuz Savaş 2, Harangody, Birkan Batuk, Okben Ulubay
1. Periyot: 25-18
Devre: 48-33
3. Periyot: 69-58
Beş faulle çıkanlar: Mantzaris 37.25 (Olympiakos), Moerman 38.31 (Darüşşafaka Doğuş)
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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