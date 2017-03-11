Anadolu Efes'ten kritik kayıp!

Bu sonuçla Brose Bamberg ligde 9. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 12. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 11-11 geçildi. Mola dönüşü Cedi Osman'ın boyalı alandan ve üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle etkili bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 8. dakikayı 18-14 önde geçti. Kalan bölümde iyi savunma yapan Anadolu Efes, Brown'un isabetleriyle çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

Maçın ikinci periyoduna iyi başlayan, Anadolu Efes'in hücumda yaptığı top kayıplarını Radosevic ve Causeur ile iyi değerlendiren Brose Bamberg, 14. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 23-33. Kalan bölümde etkili oyununu devam ettiren Almanya temsilcisi, Lo ve Radosevic'in kaydettiği basketlerle rakibinin öne geçmesine izin vermeyerek soyunma odasına 10 sayı farkla (32-42) önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Anadolu Efes Heurtel ile sayılar bulsa da Brose Bamberg, Radosevic ile etkili olarak farkın kapanmasına izin vermedi ve 25. dakikayı 50-39 önde geçti. Mola dönüşü skor üretmekte zorlanan lacivert-beyazlı takım karşısında konuk ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve 27. dakikada Heckmann'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 19 sayıya çıkardı: 39-58. Kalan bölümde Lo ile etkili oyununu devam ettiren Brose Bamberg, final periyoduna 64-45 üstün girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Almanya temsilcisi, Lo ve Melli'nin sayılarıyla 35. dakikada üstünlüğünü (70-74) sürdürdü. Kalan bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline alan ve rakibini top kayıplarına zorlayan Brose Bamberg, salondan 87-68 galip ayrıldı.

Bu arada karşılaşma öncesi, şubat ayının en değerli oyuncusu seçilen Thomas Heurtel'e Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan plaket takdim etti.





Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya), Benjamin Jimenez (İspanya)



Anadolu Efes: Granger 3, Paul 11, Cedi Osman 15, Brown 13, Dunston 7, Heurtel 11, Kirk, Can Maxim Mutaf, Honeycutt 3, Thomas 5, Doğuş Balbay



Brose Bamberg: Zisis 4, Causeur 7, Miller 14, Melli 16, Radosevic 16, Theis 4, Lo 15, Nikolic 4, Heckmann 5, Veremeenko 2



1. Periyot: 23-17



Devre: 32-42



3. Periyot: 45-64



Beş faulle çıkan: 37.49 Nikolic (Brose Bamberg)