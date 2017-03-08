 THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 10 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

    Haftanın açılış mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Baskonia ile sahasında mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynarken, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.
    THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    9 Mart Perşembe
    20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank
    20.45 Fenerbahçe-Baskonia
    21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano
    23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan

    10 Mart Cuma
    21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg
    22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş
    23.00 Real Madrid-Kızılyıldız
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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