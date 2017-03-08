THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı
THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 10 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde ise Galatasaray Odeabank, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya konuk olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Baskonia ile sahasında mücadele edecek. Darüşşafaka Doğuş, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynarken, Anadolu Efes de Abdi İpekçi'de Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 Mart Perşembe
20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank
20.45 Fenerbahçe-Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano
23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan
10 Mart Cuma
21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg
22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş
23.00 Real Madrid-Kızılyıldız
THY Euroleague'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
9 Mart Perşembe
20.00 CSKA Moskova-Galatasaray Odeabank
20.45 Fenerbahçe-Baskonia
21.00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Olimpia Milano
23.00 FC Barcelona Lassa-UNICS Kazan
10 Mart Cuma
21.00 Anadolu Efes-Brose Baskets Bamberg
22.45 Olympiakos-Darüşşafaka Doğuş
23.00 Real Madrid-Kızılyıldız
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Baba-oğul Kara Kartallar!
Toplam 3
Yorum
diyarbakır1903 Atiba bu kulube olan aidiyetini ispatlamış durumda. Tüm Beşiktaş camiası kendisinden razı olup yeni bir atiba'nın bekleyişinde oldgn hatırla
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 18
Yorum
BJKlı Tolgay ile takas edilecek,Fikret Orman geçen hafta külübü ile görüşüp halletmiş.
- Ve Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
thebarbaros böyle iyiydi aslına :)
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