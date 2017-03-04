 Anadolu Efes uzatmada 'Kazan'dı – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    uzatmada 'Kazan'dı

    Anadolu Efes uzatmada 'Kazan'dı

    THY Euroleague'de deplasmanda UNICS Kazan'ı 99-92 mağlup etti.

    THY EuroLeague 24. haftasında , Unics Kazan'ı deplasmanda uzatmalar sonucunda 99-92 mağlup etmeyi başardı.

    Kazan Basket Hall'da oynanan mücadele sonrasında Anadolu Efes galibiyet sayısını 13'e çıkarırken, Unics Kazan ise 17. mağlubiyetini aldı

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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