Euroleague'de 4'te 4

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş 12. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos Superfoods ise 10. kez yenildi.

Karşılaşmaya Clyburn ve Anderson'un kaydettiği basketlerle etkili başlayan Darüşşafaka Doğuş, 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Panathinaikos Superfoods, Bourousis'in ürettiği sayılarla 8. dakikada beraberliği yakaladı: 11-11. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin kalan bölümü 17-17 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Wanamaker'ın serbest atış çizgisinden ve pota altından bulduğu isabetlerle başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada yeniden öne geçti: 22-17. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 17. dakikasında Panathinaikos Superfoods, Bourousis ve James'in üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 33-26'lık üstünlük yakaladı. Kalan bölümde çok iyi savunma yapan ve Wanamaker ile skor üreten Darüşşafaka Doğuş, devre arasına 35-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Zizic'in skorer oyunuyla 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 48-36. Singleton ve Bourousis ikilisiyle 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 48-46. Maçın 3. periyodu da 53-53 beraberlikle tamamlandı.

Final periyoduna Singleton ve Rivers ile etkili başlayan Panathinaikos Superfoods, 32. dakikada 58-53'lük üstünlük sağladı. Mola dönüşü Anderson ve Clyburn ile pota altını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 35. dakikada yeniden öne geçti: 65-64. Oldukça çekişmeli geçen kalan bölümde Wanamaker ve Clyburn'ün dış isabetleriyle çok etkili bir oyun sergileyen ve taraftarından büyük destek alan Darüşşafaka Doğuş, salondan 77-72 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş'ta Wanamaker 24, Anderson 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Panathinaikos Superfoods'ta ise 23 sayı kaydeden Singleton mağlubiyete engel olamadı.