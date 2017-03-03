Anadolu Efes uzatmada 'Kazan'dı
THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda UNICS Kazan'ı 99-92 mağlup etti.
THY EuroLeague 24. haftasında Anadolu Efes, Unics Kazan'ı deplasmanda uzatmalar sonucunda 99-92 mağlup etmeyi başardı.
Kazan Basket Hall'da oynanan mücadele sonrasında Anadolu Efes galibiyet sayısını 13'e çıkarırken, Unics Kazan ise 17. mağlubiyetini aldı
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:18
- Bak sen şu Diego'ya!
Toplam 1
Yorum
ALİ KOÇ Bizden giden Messi oluyor
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
fanatik gsli bence gsdeki en büyük sorun yıldız oyunculara çok fazla yüz verilmesi adam o kadar para alıyorsa karşılığını vericek bedavaya oynamıyorlar.
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 23
Yorum
Gs 33 gs Adamlar kendi menfaatleri için geliyorlar gs ne hale geldi takım iyice ruhsuz futbol takımına döndü yapılan her transfer gideni aratıyor
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