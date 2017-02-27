 Şubat ayının MVP'si Heurtel – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Şubat ayının MVP'si Heurtel

    Şubat ayının MVP'si Heurtel

    THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel, şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fransız basketbolcu Heurtel, şubat ayında oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

    Şubat ayında çıktığı karşılaşmalarda 16,7 sayı ve 10,7 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki Heurtel, 23 verimlilik puanıyla oynadı.

    Kızılyıldız MTS mücadelesinde 12 sayı, 15 asistle oynayan Fransız oyun kurucu, EA7 Emporio Armani Milan maçında 17 sayı, 6 asist, Baskonia karşısında ise 21 sayı ve 11 asistlik performans sergiledi.

    Öte yandan Heurtel, ayın MVP'si kategorisinde Anadolu Efes tarihinde Kaya Peker ve Dario Saric'ten sonra bu ödülü alan 3. isim oldu.

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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