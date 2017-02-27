Şubat ayının MVP'si Heurtel
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel, şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Şubat ayında çıktığı karşılaşmalarda 16,7 sayı ve 10,7 asist ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki Heurtel, 23 verimlilik puanıyla oynadı.
Kızılyıldız MTS mücadelesinde 12 sayı, 15 asistle oynayan Fransız oyun kurucu, EA7 Emporio Armani Milan maçında 17 sayı, 6 asist, Baskonia karşısında ise 21 sayı ve 11 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Heurtel, ayın MVP'si kategorisinde Anadolu Efes tarihinde Kaya Peker ve Dario Saric'ten sonra bu ödülü alan 3. isim oldu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:59
- İki yıldız kadroya alınmadı!
Toplam 25
Yorum
hagi55 Linnes ve Cavanda yı da yıldız diye yazıyorsunuz ya Hagi ve Drogba' ya ayıp.
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 19
Yorum
galatasaray şenol hoca çok heveslenme biz sizi yeneceğiz yeterki siz olimpiyakos maçında stres yapmayın bizide üzmeyin uefa da başarılar
- İki yıldız kadroya alınmadı!
Toplam 25
Yorum
almanci mancini, pellegrini italyan ve bunlar takimi deneme tahtasi yapmisti, tudorunda italyada futbol oynadigi belli oluyo burdan aynisini yapio
Şubat ayının MVP'si Heurtel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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