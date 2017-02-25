Daçka Real'e direnemedi

Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, 11 galibiyet, 12 yenilgi ile 9. sırada kalırken, Real Madrid ise galibiyet sayısını 18 maça çıkarıp liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Real Madrid, özellikle Sergio Llull'un isabetli dış atışlarıyla 4. dakikadan itibaren farkı açmaya başladı. 19 sayı ile oynayan Llull, 3 sayılık atışlarda 6'da 5 isabet yakaladı. Dış atışlarda 5'te 0 isabet oranı ile oynayan ve pota altında zayıf olan Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği rakibinin 16 sayı gerisinde, 30-14'lük skorla kapattı.

İkinci periyotta konuk ekip, Bertains'in etkili hücumu ve isabetli atışlarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya kadar (40-31) indirdi. Rudy Fernandez, Jaycee Carroll ve Anthony Randolph ile bulduğu sayılarla farkı yineden açan Real Madrid, ilk yarıyı 53-37 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda art arda iki 3 sayılık basketle başlayan Real Madrid, 22. dakika geride kaldığında skoru 61-40'a getirdi. Ancak İspanyol takımının erken faul problemini iyi değerlendiren ve Anderson'un 3 sayılık basketleriyle oyuna ortak olmaya başlayan Darüşşafaka Doğuş, 28. dakikada farkı 9 sayıya kadar (69-60) indirdi. Son iki dakika hücumda arka arkaya hatalar yapan, Birkan ile 3 serbest atışı kaçıran Darüşşafaka Doğuş, Hunter ve Randolph ile sayılar bulan Real Madrid'in farkı tekrardan açmasını önleyemedi. Ev sahibi ekip, final periyoduna 75-60 önde girdi.

Wanamaker ve Moerman'ın isabetli dış atışlarıyla Darüşşafaka Doğuş, son 5 dakikaya girildiğinde farkı 11 sayıya (88-77) düşürdü. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Real Madrid, maçı 101-83 kazandı.

Real Madrid'de 26 sayı, 8 asist, 2 ribaunt ile oynayan Sergio Llull maçın en skorer ismi oldu. Darüşşüfaka Doğuş'ta ise Anderson 18, Wanamaker da 15 sayı kaydetti.