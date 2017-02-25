 Anadolu Efes’ten dev adım – Fotomaç – 25 Şubat 2017
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    25 Şubat 2017, Cumartesi
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    Anadolu Efes’ten dev adım

    Anadolu Efes’ten dev adım

    Lacivert-beyazlılar Abdi İpekçi’de güçlü İspanyol devi Baskonia’yı yenerek önemli bir galibiyet elde etti

    Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yendi. Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Anadolu Efes ligde galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert- beyazlı takım, müsabakadan 96-85 galip ayrılarak üst sıralar için çıkışını sürdürdü.
    1. 25 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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