Anadolu Efes’ten dev adım

Lacivert-beyazlılar Abdi İpekçi’de güçlü İspanyol devi Baskonia’yı yenerek önemli bir galibiyet elde etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yendi. Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Anadolu Efes ligde galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert- beyazlı takım, müsabakadan 96-85 galip ayrılarak üst sıralar için çıkışını sürdürdü.