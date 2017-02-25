Anadolu Efes’ten dev adım
Lacivert-beyazlılar Abdi İpekçi’de güçlü İspanyol devi Baskonia’yı yenerek önemli bir galibiyet elde etti
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta maçında İspanya'nın Baskonia ekibini 96-85 yendi. Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Anadolu Efes ligde galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Baskonia ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Lacivert- beyazlı takım, müsabakadan 96-85 galip ayrılarak üst sıralar için çıkışını sürdürdü.
- 25 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bitirim ikili
Toplam 8
Yorum
esat Akil var mantik var portotekizden iyi oyuncuyu verirlermi kiralik porto benfica gibi takimlar oyuncu satisindan kazanc sagliyor iyi olsa sa
- ''Ben böyle bir kulüp görmedim''
Toplam 51
Yorum
İbrahim Hocanın değil yönetimin değişmesi lazımdır bu yönetime hangi hoca gelirse gelsin sezonu bitiremez
- Fener'e gel Ranieri
Toplam 2
Yorum
cyanide Aziz Raineriyi getirirse kendi ipini çeker
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