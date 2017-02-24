 Potada iki sınav – Fotomaç – 24 Şubat 2017
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    24 Şubat 2017, Cuma
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    Potada iki sınav

    Potada iki sınav
    Avrupa Ligi'nde bugün iki temsilcimiz sahneye çıkacak. Anadolu Efes, saat 20.00'de Vitoria'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Darüşşafaka ise Real Madrid'e konuk olacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak müsabaka 23.00'te başlayacak.
    1. 24 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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