Potada iki sınav
Avrupa Ligi'nde bugün iki temsilcimiz sahneye çıkacak. Anadolu Efes, saat 20.00'de Vitoria'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Darüşşafaka ise Real Madrid'e konuk olacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak müsabaka 23.00'te başlayacak.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
Toplam 1
Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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