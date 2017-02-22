THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 23. hafta maçlarıyla sürecek.
Fenerbahçe, yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da yapılacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, Pire'deki ilk maçta rakibine 71-62 mağlup olmuştu.
Galatasaray Odeabank, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada rakibiyle başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sırp ekibi 85-83 kazanmıştı.
Organizasyonda çıktığı son 2 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, 24 Şubat Cuma günü İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ilk maçta rakibine 85-84 yenilmişti.
Darüşşafaka Doğuş, ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Real Madrid'e haftanın son karşılaşmasında konuk olacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, sahasında oynadığı ilk maçta İspanyol ekibi karşısında 81-68'lik skorla galip gelmişti.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)
20.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Galatasaray Odeabank
22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)
24 Şubat Cuma:
20.00 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Zalgiris (Litvanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - UNICS Kazan (Rusya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:58
- Haydi Fener göster gücünü!
Toplam 10
Yorum
dede takım kötü durumda umudum az
- Tudor kanunları!
Toplam 10
Yorum
serdar akay maalesef antalyaspor ligde gsyi geçecek.ve fb ile gs 4 lük için mücadele verecekler.
- ''Şans lazım şans!''
Toplam 10
Yorum
ŞANS Arkada DEMİRÖREN TFF. MKH ve Hakemler olursa şans yoktur bak BJK 2 yıldır şampiyonluğa gidiyor şans diyor mu ne olursa olsun kazanıyoruz.
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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