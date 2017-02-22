THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 24 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Fenerbahçe, yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Ülker Sports Arena'da yapılacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, Pire'deki ilk maçta rakibine 71-62 mağlup olmuştu.

Galatasaray Odeabank, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımıyla yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada rakibiyle başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sırp ekibi 85-83 kazanmıştı.

Organizasyonda çıktığı son 2 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, 24 Şubat Cuma günü İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Abdi İpekçi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ilk maçta rakibine 85-84 yenilmişti.

Darüşşafaka Doğuş, ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Real Madrid'e haftanın son karşılaşmasında konuk olacak. Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, sahasında oynadığı ilk maçta İspanyol ekibi karşısında 81-68'lik skorla galip gelmişti.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Galatasaray Odeabank

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Barcelona Lassa (İspanya)

24 Şubat Cuma:

20.00 Anadolu Efes - Baskonia (İspanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - UNICS Kazan (Rusya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş