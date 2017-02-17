Türkiye'den 3 isim yer aldı

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen en değerli basketbolcu adayları arasında Anadolu Efes'ten Derrick Brown, Fenerbahçe'den Ekpe Udoh ve Darüşşafaka Doğuş'tan Brad Wanamaker yer aldı.

En değerli basketbolcu adayları arasında İspanya'nın Real Madrid takımından 3, Rus temsilcisi CSKA Moskova ve Yunan ekibi Olympiakos'tan ise 2 isim kendine yer buldu. Luka Doncic, Sergio Llull ve Anthony Randolph Real Madrid, Milos Teodosic ile Nando De Colo CSKA Moskova, Vassilis Spanoulis ve Georgios Printezis ise Olympiakos'tan aday gösterildi.

Kızılyıldız MTS'den Ognjen Kuzmic, UNICS Kazan'dan Keith Langford, Brose Bamberg'den Nicolo Melli, Panathinaikos Superfoods'tan Chris Singleton ve Baskonia'dan Johannes Voigtmann, ödülün diğer adayları oldu.