Türkiye'den iki isim adaylar arasında!
THY Avrupa Ligi'nin en iyi genç basketbolcusuna verilecek "Yükselen Yıldız" ödülü için adaylar belli oldu.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 yaş altı oyuncular içinden belirlenen "Yükselen Yıldız" adayları arasında Anadolu Efes'ten milli basketbolcu Cedi Osman ve Darüşşafaka Doğuş'tan Hırvat Ante Zizic de yer aldı.
Real Madrid'den Sloven Luka Doncic, Kızılyıldız MTS'den Sırp Marko Guduric ve Barcelona Lassa'dan Bulgar Aleksandar Vezenkov, ödülün diğer adayları oldu.
Ödülün sahibi, ligde mücadele eden 16 takımın başantrenörleri tarafından yapılacak oylamanın ardından belirlenecek.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
- ''G.Saray hep kalbimde olacak''
Toplam 6
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keşke daha iyi ve erken ayrılsaydık iki taraf içinde daha hayırlı olurdu
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 1
Yorum
Berkay Hoca haklı bence
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Toplam 19
Yorum
Hazar Ceyhun Yıldırım Demirören'in atadığı Beşiktaşlı hakem FB'yi yendirdi! Aziz bey yarın basın toplantısında geniş bir açıklama yapar.
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