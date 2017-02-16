 Türkiye'den iki isim adaylar arasında! – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Türkiye'den iki isim adaylar arasında!

    Türkiye'den iki isim adaylar arasında!

    'nin en iyi genç basketbolcusuna verilecek "Yükselen Yıldız" ödülü için adaylar belli oldu.

    Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 22 yaş altı oyuncular içinden belirlenen "Yükselen Yıldız" adayları arasında Anadolu Efes'ten milli basketbolcu Cedi Osman ve Darüşşafaka Doğuş'tan Hırvat Ante Zizic de yer aldı.

    Real Madrid'den Sloven Luka Doncic, Kızılyıldız MTS'den Sırp Marko Guduric ve Barcelona Lassa'dan Bulgar Aleksandar Vezenkov, ödülün diğer adayları oldu.

    Ödülün sahibi, ligde mücadele eden 16 takımın başantrenörleri tarafından yapılacak oylamanın ardından belirlenecek.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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