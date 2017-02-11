 Türk derbisini Daçka kazandı! – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Türk derbisini Daçka kazandı!

    Türk derbisini Daçka kazandı!

    Basketbolda 'nin 22. haftasında , Türk derbisinde 'yi 72-65 yendi.

    Bu sonuçla , Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve 11. kez kazandı. ise 4 maç sonra kaybetti ve 8. yenilgisini yaşadı.

    Maçın ilk 3 dakikasını 5-3 geride kapatan Fenerbahçe, bu dakikadan sonra hem savunmada hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, yakaladığı 12-0'lık seriyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 5-15. Fenerbahçe ilk çeyreği 20-10 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte ikili oyunlarla potaya giden Darüşşafaka Doğuş, 16. dakika içinde farkı 2'ye düşürdü: 23-25. Çeyreğin sonunu da iyi oynayan yeşil-siyahlı ekip, Wanamaker'in 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 34-31 önde gitti.

    Üçüncü çeyrekte Zizic ile ön plana çıkan ev sahibi ekip, 24. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 40-33. Fenerbahçe, Bogdanovic'in etkili oyunuyla rakibini yakaladı ve final periyoduna 47-47'lik eşitlikle girildi.

    Final periyodunda Darüşşafaka Doğuş Clyburn'un skorer oyunuyla 35. dakikayı 58-53 üstün geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine adeta potayı göstermeyen ev sahibi ekip, son 3 dakikaya 7 sayılık avantajla girdi: 62-55. Son 1 dakikaya 7 (66-59) sayılık üstünlüğünü koruyarak giren Darüşşafaka Doğuş sahadan 72-65 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Will Clyburn oldu. Fenerbahçe'de ise Bogdan Bogdanovic'in 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.


    Salon:

    Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

    Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 12, Clyburn 20, Bertans 8, Furkan Aldemir 2, Zizic 14, Anderson 8, Birkan Batuk, Moerman 8, Mehmet Yağmur, Harangody

    Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 18, Datome 2, Kalinic 6, Vesely 5, Antic 3, Udoh 14, Nunnaly 3, Sloukas

    1. Periyot: 10-20

    Devre: 34-31

    3. Periyot: 47-47

    5 faulle çıkan: 38.49 Vesely (Fenerbahçe)

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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