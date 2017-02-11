G.Saray Barcelona'yı yıktı!

Bu sonuçla organizasyondaki ilk deplasman galibiyetini alan Galatasaray Odeabank, 7. kez kazandı. Barcelona Lassa ise 4'ü üst üste olmak üzere 14. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona Lassa, Vezenkov ve Tomic'in sayılarıyla 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Etkili savunmasıyla Galatasaray Odeabank'a kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 48 saniye kala Claver'in serbest atıştan kaydettiği basketle farkı 8 sayıya (16-8) çıkardı. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Micov ile basket buldu ve ilk periyot Barcelona Lassa'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci periyoduna iyi başlayarak 5-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada Diebler'ın üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu basketle skoru 18-18'e getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 16. dakikasında Tyus'ın 2 sayılık basketiyle 22-20 öne geçti. Çeyreğin sonunda Koponen'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla sarı-kırmızılılara üstünlük kuran Barcelona Lassa, soyunma odasına 28-26 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Vezenkov ve Koponen ile üç sayı çizgisi gerisinden basketler bulan Barcelona Lassa, 23. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 34-28. Galatasaray Odeabank, Diebler ve Schilb'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ile 29. dakikada farkı 2 sayıya (45-43) indirdi. Ev sahibi takım, Navarro'nun son dakikadaki etkili performansıyla final periyoduna 50-45 önde girdi.

Son periyoda Tyus ve Diebler'ın basketleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, 31. dakikada skoru eşitledi: 50-50. Sarı-kırmızılılar, Tyus'ın 33. dakikada kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmada tekrar öne geçti: 52-54. Rice, Vezenkov ve Koponen ile sayılar bulan Barcelona Lassa'ya Schilb ve Micov ile yanıt veren Ergin Ataman'ın öğrencileri, 38. dakikayı 60-59 üstün geçti. Tyus ve Diebler ile 7-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, müsabakanın son dakikasına 8 sayı farkla 67-59 önde girdi. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 69-62 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank adına 19 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alex Tyus, galibiyette başrol oynadı. Barcelona Lassa'da ise Aleksandar Vezenkov'un 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.





Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Milos Koljensic (Karadağ)

Barcelona Lassa: Rice 8, Koponen 15, Vezenkov 18, Perperoglou 3, Tomic 6, Munford 2, Claver 3, Navarro 5, Faverani 2, Eriksson

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 4, Sinan Güler 2, Schilb 16, Micov 8, Pleiss 2, Emir Preldzic, Tyus 19, Daye 2, Diebler 14, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 16-10

Devre: 28-26

3. Periyot: 50-45