Türk derbisini Daçka kazandı!

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşma son dakikalara kadar başa baş geçse de maçın sonunu daha iyi oynayan taraf Darüşşafaka oldu ve mücadeleden 72-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Daçka 11. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 8. mağlubiyetini aldı.