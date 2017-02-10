 Türk derbisini Daçka kazandı! – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Türk derbisini Daçka kazandı!

    Türk derbisini Daçka kazandı!

    22. hafta mücadelesinde iki Türk ekibi ve karşı karşıya geldi.

    'da oynanan karşılaşma son dakikalara kadar başa baş geçse de maçın sonunu daha iyi oynayan taraf Darüşşafaka oldu ve mücadeleden 72-65 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Daçka 11. galibiyetini alırken, ise 8. mağlubiyetini aldı.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:57
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