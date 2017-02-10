Türk derbisini Daçka kazandı!
THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde iki Türk ekibi Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşma son dakikalara kadar başa baş geçse de maçın sonunu daha iyi oynayan taraf Darüşşafaka oldu ve mücadeleden 72-65 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Daçka 11. galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 8. mağlubiyetini aldı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:57
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