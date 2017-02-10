Avrupa’da Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta Türk derbisine sahne olacak. Geçen hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı Rusya'da sonra İstanbul'da da devirip 4'te 4 yapan 4. sıradaki Fenerbahçe, üst üste 3 yenilgiyle play-off potasından çıkan Darüşşafaka'ya konuk olacak. Volkswagen Arena'daki maç saat 20.00'de beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Avrupa’da Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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