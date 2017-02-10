 Avrupa’da Türk derbisi – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Avrupa’da Türk derbisi

    Avrupa’da Türk derbisi
    'nde 22. hafta Türk derbisine sahne olacak. Geçen hafta son şampiyon CSKA Moskova'yı Rusya'da sonra İstanbul'da da devirip 4'te 4 yapan 4. sıradaki Fenerbahçe, üst üste 3 yenilgiyle play-off potasından çıkan 'ya konuk olacak. Volkswagen Arena'daki maç saat 20.00'de beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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