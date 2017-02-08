 THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı – Fotomaç – 08 Şubat 2017
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    08 Şubat 2017, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı

    THY Euroleague’in 22. hafta UNICS Kazan - Real Madrid karşılaşması ile start alacak.

    THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 10 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türk derbisine sahne olacak olan 22. haftada Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi ağırlarken, Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise İspanyol deplasmanında Barcelona Lassa mücadele edecek.

    THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    9 Şubat Perşembe
    19.00 UNICS Kazan - Real Madrid
    20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
    21.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia
    22.15 Panathinaikos Superfoods - Brose Baskets Bamberg

    10 Şubat Cuma
    20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe
    22.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
    23.00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank
    1. 08 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:29
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