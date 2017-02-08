THY Euroleague’de 22. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 22. hafta UNICS Kazan - Real Madrid karşılaşması ile start alacak.
THY Euroleague'de 22. hafta heyecanı yarın ve 10 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türk derbisine sahne olacak olan 22. haftada Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe'yi ağırlarken, Anadolu Efes, Abdi İpekçi'de İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Galatasaray Odeabank ise İspanyol deplasmanında Barcelona Lassa mücadele edecek.
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Şubat Perşembe
19.00 UNICS Kazan - Real Madrid
20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
21.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia
22.15 Panathinaikos Superfoods - Brose Baskets Bamberg
10 Şubat Cuma
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe
22.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank
THY Euroleague'in 22. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Şubat Perşembe
19.00 UNICS Kazan - Real Madrid
20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
21.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia
22.15 Panathinaikos Superfoods - Brose Baskets Bamberg
10 Şubat Cuma
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe
22.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas
23.00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Marcelo’nun yeni partneri Mitrovic
Toplam 1
Yorum
bjk Maç kaybettik belki ama Mitroviç'i kazandık.
- Josef: Zaten tebrik beklemiyorduk
Toplam 1
Yorum
bjk Hakkınızla kazandığınız an tebrik edileceksiniz de tabi hiç tebrik edilmemeniz normal ne anlarsan:)
- Gidenler uçuyor
Toplam 6
Yorum
....... HEPSİ BİR DEĞER. FAKAT BU DEĞERİ GS İYİ ÇALIŞTIRIP DİSİPLİN VE ORGANİZASYON İÇİNDE OYNATAMIYOR. BUNLARI OYNATACAK HOCALARIDA YOK GS YIN.
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