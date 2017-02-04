Türkoğlu’ndan flaş açıklama
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yabancı kuralıyla ilgili konuştu. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Türkoğlu, "Bu bir ayrımcılık değil gençlerimizin daha fazla oynaması için çalışıyoruz. Takım menajerleriyle bir araya gelip konuyu masaya yatıraacağız. 2017-2018 sezonunda bir değişikliğe gideceğiz" dedi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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