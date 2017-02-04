 Türkoğlu’ndan flaş açıklama – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkoğlu’ndan flaş açıklama

    Türkoğlu’ndan flaş açıklama
    Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yabancı kuralıyla ilgili konuştu. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Türkoğlu, "Bu bir ayrımcılık değil gençlerimizin daha fazla oynaması için çalışıyoruz. Takım menajerleriyle bir araya gelip konuyu masaya yatıraacağız. 2017-2018 sezonunda bir değişikliğe gideceğiz" dedi.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkoğlu’ndan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.