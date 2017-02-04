Real Madrid liderliğini sürdürdü
İspanyol ekibi Real Madrid, 21. maçında 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.
Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 79-71 mağlup ederek üst üste 7. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 16'ya çıkararak liderliğini devam ettirdi.
Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 77-71 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı. Organizasyonda 14. maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 4. sırada tamamladı.
Anadolu Efes, konuk olduğu Kızılyıldız MTS'yi 86-72'lik skorla geçerek Sırp temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki 10. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sıraya yükseldi.
İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına deplasmanda 89-87 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere THY Avrupa Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşayarak averajla 9. sıraya geriledi.
Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79'luk skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 15. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 9-10 Şubat'ta oynanacak.
Sonuçlar
UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-90
Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya): 77-71
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 89-85
Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 90-75
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş: 89-87
Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 79-84
Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 71-79
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 72-86
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|16
|5
|1817
|1672
|145
|2
|CSKA Moskova
|15
|6
|1822
|1667
|155
|3
|Olympiakos
|15
|6
|1673
|1562
|111
|4
|Fenerbahçe
|14
|7
|1621
|1593
|28
|5
|Kızılyıldız MTS
|12
|9
|1569
|1539
|30
|6
|Panathinaikos Superfoods
|12
|9
|1581
|1552
|29
|7
|Baskonia
|12
|9
|1690
|1662
|28
|8
|Anadolu Efes
|10
|11
|1731
|1729
|2
|9
|Darüşşafaka Doğuş
|10
|11
|1666
|1670
|-4
|10
|Zalgiris
|9
|12
|1653
|1698
|-45
|11
|Brose Bamberg
|8
|13
|1668
|1667
|1
|12
|Barcelona Lassa
|8
|13
|1532
|1603
|-71
|13
|UNICS Kazan
|7
|14
|1608
|1699
|-91
|14
|Maccabi FOX
|7
|14
|1627
|1731
|-104
|15
|EA7 Emporio Armani Milan
|7
|14
|1727
|1843
|-116
|16
|Galatasaray Odeabank
|6
|15
|1676
|1774
|-98
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:40
- Kartal 34 yıldır Fener’i eliyor!
Toplam 59
Yorum
cengiz Ben inanıyorum ki bu günlerde FB yi bitmiş görenlere FB süper futboluyla öyle güzel cevap verecekki pazar gecesi skormu tahminim FB eleyecek
- ''Kaddouri’den biz vazgeçtik''
Toplam 4
Yorum
e.tosun evet kaddouri empoliye transfer olunca bizimkiler vazgecti.isteseler vazgecmez empoliden alırlardı.adam sürekli şartları değiştirmiş.son yaptığı değişiklik kulüp olunca,bizim yöneticiler,transferden vazgecmiş.hikaye bu.
- Çalhanoğlu’na 4 ay men
Toplam 48
Yorum
demba BA öncelikle ne trabzonluyum nede trabzonsporluyum.objektif olmak gerekirse trabzonspor yerden göğe kadar haklı olan davasını kazanmıştır.
Real Madrid liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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