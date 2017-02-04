Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 79-71 mağlup ederek üst üste 7. kez kazanan Real Madrid, galibiyet sayısını 16'ya çıkararak liderliğini devam ettirdi.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 77-71 yenerek arka arkaya 4. galibiyetine imza attı. Organizasyonda 14. maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftayı 4. sırada tamamladı.

Anadolu Efes, konuk olduğu Kızılyıldız MTS'yi 86-72'lik skorla geçerek Sırp temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Ligdeki 10. maçını kazanan lacivert-beyazlı ekip, averajla 8. sıraya yükseldi.

İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına deplasmanda 89-87 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, 3'ü üst üste olmak üzere THY Avrupa Ligi'ndeki 11. yenilgisini yaşayarak averajla 9. sıraya geriledi.

Sahasında Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79'luk skorla kaybeden Galatasaray Odeabank, organizasyondaki 15. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları, 9-10 Şubat'ta oynanacak.

Sonuçlar

UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan): 75-90

Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya): 77-71

Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 89-85

Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail): 90-75

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş: 89-87

Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 79-84

Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 71-79

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes: 72-86

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