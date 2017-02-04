Haftanın MVP’si Derrick Brown
Anadolu Efes'in THY Euroleague’in 21. haftasında Kızılyıldız'ı deplasmanda 86-72 mağlup ettiği karşılaşmada 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Derrick Brown, haftanın MVP’si seçildi.
THY Euroleague'de 21. haftası dün oynanan maçlarla sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da (MVP) belli oldu. Anadolu Efes'in Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı 86-72'i mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Derrick Brown MVP oldu. Brown karşılaşmayı Derrick Brown, 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma toplamda 33 verimlilik puanı ile tamamladı.
Türk takımlarından 2 galibiyet
Ligde bu hafta Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup etti. Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mücadele ettiği Kızılyıldız'ı 86-72'lik skorla geçerken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'ya 89-87 yenildi.
Lider Real Madrid
Euroelague'de 21 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda 16 galibiyetle Real Madrid oturuyor. Madrid'i 15 galibiyetle CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4., Anadolu Efes 8., Darüşşafaka Doğuş 9. Ve Galatasaray Odeabank ise 16. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
UNICS Kazan: 75 - Olympiakos: 90
Fenerbahçe: 77 - CSKA Moskova: 71
Zalgiris Kaunas: 89 - FC Barcelona Lassa: 85
Brose Baskets Bamberg: 90 - Maccabi Fox Tel Aviv: 75
EA7 Olimpia Milano: 89 - Darüşşafaka Doğuş: 87
Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinaikos Superfoods: 84
Baskonia: 71 - Real Madrid: 79
Kızılyıldız: 72 - Anadolu Efes: 86
Türk takımlarından 2 galibiyet
Ligde bu hafta Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup etti. Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında mücadele ettiği Kızılyıldız'ı 86-72'lik skorla geçerken, Galatasaray Odeabank ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a 84-79 yenildi. Darüşşafaka Doğuş ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'ya 89-87 yenildi.
Lider Real Madrid
Euroelague'de 21 hafta geride kalırken liderlik koltuğunda 16 galibiyetle Real Madrid oturuyor. Madrid'i 15 galibiyetle CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4., Anadolu Efes 8., Darüşşafaka Doğuş 9. Ve Galatasaray Odeabank ise 16. sırada tamamladı.
THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
UNICS Kazan: 75 - Olympiakos: 90
Fenerbahçe: 77 - CSKA Moskova: 71
Zalgiris Kaunas: 89 - FC Barcelona Lassa: 85
Brose Baskets Bamberg: 90 - Maccabi Fox Tel Aviv: 75
EA7 Olimpia Milano: 89 - Darüşşafaka Doğuş: 87
Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinaikos Superfoods: 84
Baskonia: 71 - Real Madrid: 79
Kızılyıldız: 72 - Anadolu Efes: 86
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 5
Yorum
gelene bak caneri hoca kusturdu takima almadi.adam isyan etti diye gonderdiler.yerinede kufurbaz haydoyu getirdler.yonetimin basarisi inkar etmeyelim.
- Fenerbahçeliler otobüslerle Arena'ya getirilecek
Toplam 3
Yorum
q7 Sevgili fenerliler bu maç sizleri Azizden kurtaracaktır şimdiden sevinebilirsiniz.
- İstikrar abidesi Durica
Toplam 3
Yorum
İlyas Fener macinda souzaya kasimpas macinda antep macinda rakiplerine kafa vurdurup kalede buyuk tehlikler olusturdu pek begendigim adam degi
Haftanın MVP’si Derrick Brown haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.