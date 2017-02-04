Aslan bitiremedi

Avrupa Ligi mücadelesinde Yunan rakibini ağırlayan G.Saray Odeabank, ikinci çeyrekten itibaren oyundan düştü ve 21. maçında 15. yenilgisini aldı.

Bir yıl aradan sonra döndüğü THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan G.Saray Odeabank, evinde Panathinaikos'a da teslim oldu: 79-84. Maça iyi başlayan ve peş peşe bulduğu sayılarla ilk çeyreği 24-18 önde geçen Cimbom, ikinci periyotta adeta çöktü.



Yunan ekibi 13-0'lık bir seri yakaladı ve devreyi 43-40 önde geçti. 3. çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran (44-54) Panathinakos karşısında final periyoduna 68-64 yenik giren Cimbom, top kayıplarıyla parkeden silindi ve maçı 84-79 kaybetti.