Aslan bitiremedi
Avrupa Ligi mücadelesinde Yunan rakibini ağırlayan G.Saray Odeabank, ikinci çeyrekten itibaren oyundan düştü ve 21. maçında 15. yenilgisini aldı.
Bir yıl aradan sonra döndüğü THY Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan G.Saray Odeabank, evinde Panathinaikos'a da teslim oldu: 79-84. Maça iyi başlayan ve peş peşe bulduğu sayılarla ilk çeyreği 24-18 önde geçen Cimbom, ikinci periyotta adeta çöktü.
Yunan ekibi 13-0'lık bir seri yakaladı ve devreyi 43-40 önde geçti. 3. çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran (44-54) Panathinakos karşısında final periyoduna 68-64 yenik giren Cimbom, top kayıplarıyla parkeden silindi ve maçı 84-79 kaybetti.
Yunan ekibi 13-0'lık bir seri yakaladı ve devreyi 43-40 önde geçti. 3. çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran (44-54) Panathinakos karşısında final periyoduna 68-64 yenik giren Cimbom, top kayıplarıyla parkeden silindi ve maçı 84-79 kaybetti.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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