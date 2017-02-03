Efes’in rakibi Kızılyıldız
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 21. hafta maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Sırp ekibiyle Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi Kızılyıldız ile İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 100-79 kazanmıştı.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
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POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
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Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Efes’in rakibi Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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