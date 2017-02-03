 Efes’in rakibi Kızılyıldız – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Efes’in rakibi

    Efes’in rakibi Kızılyıldız
    'ndeki temsilcimiz , 21. hafta maçında 'a konuk olacak. Sırp ekibiyle Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi Kızılyıldız ile İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 100-79 kazanmıştı.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:53
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